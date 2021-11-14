Akbaba ne demek, TDK'ya göre Akbaba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akbaba ne demek? Akbaba TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akbaba kelimesi. Peki akbaba ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akbaba nedir, akbaba kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKBABA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akbaba kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akbaba kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus)

- İhtiyar

- Çıkarı için başkalarını sömüren



AKBABA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- leşçil akbaba, tepeli akbaba

