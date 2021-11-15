Akbabagiller ne demek, TDK'ya göre Akbabagiller kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akbabagiller ne demek? Akbabagiller TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akbabagiller kelimesi. Peki akbabagiller ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akbabagiller nedir, akbabagiller kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKBABAGİLLER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akbabagiller kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akbabagiller kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gündüz yırtıcıları alt takımının, kanatları geniş ve büyük olan, iyi uçan büyük kuşları içine alan bir familyası

