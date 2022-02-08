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Akbakla ne demek, TDK'ya göre Akbakla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akbakla kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akbakla ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akbakla nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akbakla kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akbakla ne demek, TDK'ya göre Akbakla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akbakla ne demek? Akbakla TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akbakla kelimesi. Peki akbakla ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akbakla nedir, akbakla kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AKBAKLA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akbakla kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akbakla kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuru fasulye

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