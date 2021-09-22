Akbalıkçıl ne demek, TDK'ya göre Akbalıkçıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akbalıkçıl ne demek? Akbalıkçıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akbalıkçıl kelimesi. Peki akbalıkçıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akbalıkçıl nedir, akbalıkçıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Akbalıkçıl kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Akbalıkçıl kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AKBALIKÇIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akbalıkçıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akbalıkçıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Leyleksilerden, bataklık, ırmak ve göl kıyılarında yaşayan, oldukça büyük, ak renkli bir tür kuş (Egretta alba)

