Akbank, 2019'da 5 milyar 352 milyon TL konsolide net kar elde etti

İSTANBUL (AA) - Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Bankamız geçen yıl 1 milyar 574 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 352 milyon TL konsolide net kar elde etti." ifadelerini kullandı.

Akbank'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Binbaşgil, 2019 yılında küresel düzeyde ekonomik faaliyetteki yavaşlama eğilimi ve enflasyona yönelik aşağı yönlü beklentilerin artmasıyla birlikte, küresel para politikalarında da gevşeme eğilimi gördüklerini belirtti. Türkiye ekonomisinde ise, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren toparlanma eğilimi başladığını ifade eden Binbaşgil, iyileşen cari açık, yılın ikinci yarısında gerileyen enflasyon ve destekleyici para politikasının ülke ekonomisi ve sektörün 2020’ye pozitif beklentilerle girmesini sağladığını kaydetti. Binbaşgil, şöyle devam etti:

"2019 yılında da kuvvetli bilançomuzu korurken, geleceğe yatırımlarımızdan ödün vermedik. Son derece sağlam sermaye yapısına sahip olan bankamız, 2019 yılının başında yaptığı 3 milyar TL tutarındaki bedelli sermaye artışı ile öz kaynaklarını daha da güçlendirdi ve önümüzdeki dönemde sağlıklı büyüme için kendini en iyi şekilde konumlandırdı. 2019 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 227 milyarı nakdi olmak üzere toplam 269 milyar TL seviyesine çıkardık. Bu yıl yüzde 17,3 artan toplam mevduatımız 245 milyar TL düzeyine ulaştı; aktiflerimizi ise 387 milyar TL seviyesine çıkardık.

Yüzde 19,7 düzeyine ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, sektörümüzdeki en sağlam sermaye yapılarından bir tanesine sahibiz. Bu yapıdan aldığımız güçle, ekonomimizin lokomotifi konumundaki şirketlerimizin büyümesi ve gelişmesine destek olmayı 2019 yılında da sürdürdük. KOBİ kredileri ile ticari ve kurumsal nakdi ve gayri nakdi kredi toplamımız geçen yıl 223 milyar seviyesinde gerçekleşti. Bankamız geçen yıl 1 milyar 574 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 352 milyon TL konsolide net kar elde etti. Takipteki krediler oranımız ise yüzde 6,55 olarak gerçekleşti."

2019 yılında, teknoloji ve dijitalleşme alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerini, önemli yatırımlar yaptıklarını ve geleceğe iyi hazırlandıklarını belirten Binbaşgil, "Geleceğimize yaklaşık 200 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. Bankamızın tek seferde yaptığı en büyük yatırım olan Akbank Veri ve Yaşam Merkezimizi hizmete soktuk." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bankacılığın şekillenmesinde söz konusu merkezin önemli bir payı olacağını belirten Binbaşgil, ayrıca, Euromoney tarafından Dünyanın En İyi Dijital Bankası seçildiklerini, sektöre getirdikleri yeniliklerin, sağlam finansallarının, teknolojik alt yapılarının ve Akbanklıların bu başarıdaki en önemli etkenler olduğunu belirtti.

Binbaşgil, şöyle devam etti:

"Yenilenen Akbank Mobil’de sade ve kolay süreçlerle müşterilerimize yepyeni bir mobil bankacılık deneyimi sunmaya başladık. Geçtiğimiz aylarda lansmanını yaptığımız bu uygulamamızın tasarımına olağanüstü bir emek harcadık. Sektörde bu konuda da farklılaştığımıza inanıyorum. 2019’da ayrıca, Türkiye'nin ilk banka iştiraki finansal teknoloji şirketi (fintech) olan Aköde tarafından geliştirilen ‘Tosla’ uygulamasını gençlerimizin beğenisine sunduk. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm bu girişimlerimizin hem müşteri memnuniyetine, hem de finansal sonuçlarımıza çok olumlu yansımaları olacağına inanıyorum. Bu başarılı yıldaki özverili performansları için Akbanklılara, bizlere duydukları güven için hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."

Kaynak: AA