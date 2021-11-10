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Akbank 5.000 TL faizsiz kredi nasıl alınır? Akbank 5.000 TL faizsiz kredi kampanyası

Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Akbank'tan kredi çekmek isteyenler için sevindirici bir hamle geldi. Akbank 5.000 TL faizsiz kredi vereceği açıklamasında bulundu. Bankanın açıklaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Peki, Akbank 5.000 TL faizsiz kredi nasıl alınır? İşte Akbank 5.000 TL faizsiz kredi kampanyası...

Akbank 5.000 TL faizsiz kredi nasıl alınır? Akbank 5.000 TL faizsiz kredi kampanyası

Acil paraya ihtiyacı olanlar için bu sabah müjde niteliğinde bir haber geldi. Akbank müşterilerine 5.000 liraya kadar faizsiz kredi vereceğini açıkladı. Özellikle yeni müşterileri ve emekliler için sıkça kampanya düzenleyen banka yaptığı bu kampanya ile de müşterilerinin yüzünü güldürecek. Bu bağlamda, Akbank 5.000 TL faizsiz kredi nasıl alınır? Akbank 5.000 TL faizsiz kredi kampanyasının detayları haberimizde yer alıyor...

Akbank 5.000 TL faizsiz kredi nasıl alınır? Akbank 5.000 TL faizsiz kredi kampanyası

AKBANK 5.000 TL FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR? AKBANK 5.000 TL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Kredi teklifi ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi* sürecinden Akbanklı olan müşteriler için geçerli olmaktadır.

Akbank 5.000 TL faizsiz kredi nasıl alınır? Akbank 5.000 TL faizsiz kredi kampanyası

Kredi başvurusu "Başlangıç Ürünleri" sayfasındaki "İhtiyaç Kredisi" seçeneği ile veya görüntülü görüşme sonrası Akbanklı Ol sürecinin tamamlanması sonrasında mobil uygulama içerisinden gerçekleştirenlerin başvuruları değerlendirilip onaylandığı takdirde Akbank Mobil ve İnternet üzerinden kampanyadan yararlanabilirler.

Müşteri olduktan 5 gün sonra tüm müşteriler yüzde 0 faizli krediye başvurabilmektedirler.

Kampanya dahilinde kullanılabilecek maksimum kredi miktarı 5000 TL iken maksimum vade ise 12 aydır.

Akbank 5.000 TL faizsiz kredi nasıl alınır? Akbank 5.000 TL faizsiz kredi kampanyası

Sözü edilen kredi talepleri banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunursa onaylanacaktır. Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutmaktadır.

Kampanyadan yalnızca Akbank Mobil ve İnternet kanalı üzerinden yararlanılabilmektedir. Akbank şubelerinde geçerli olmamaktadır. 

Müşteriler kampanyadan yalnızca bir defaya mahsus yararlanabilirler.

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