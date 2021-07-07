Akbank açıkladı: Milyonları mağdur eden sorunun nedeni belli oldu! Her şey onun yüzünden...

Türkiye'de çok sayıda müşterisi bulunan Akbank, sistemlerinde yaşanan soruna ilişkin açıklama yayımladı. Bankanın internet sitesinden yapılan açıklamada," 06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak; Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında, "Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir." ifadesine yer verildi.

"KREDİ VE TAKSİT ÖDEMELERİNDE GECİKME FAİZİ YANSITILMAYACAK"

"Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır." denilen açıklamada," Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

SİBER SALDIRI İDDİALARI YALANLANDI

Bankanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise hacklenildiği iddiaları yalanlanırken şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz"

VATANDAŞLAR AKBANK'A TEPKİ GÖSTERDİ

Akbank'ın son açıklamasının ardından vatandaşlar sorunun giderilememiş olması nedeniyle tepkilerini dile getirdiler.

İşte gelen tepkiler:

- Açılır açılmaz kredi kartımı iptal edeceğim hesabımı kapatacağım. Reklamlarda ki gibi çalışan banka değilsiniz

- Yavaşlama değil bildiğiniz yok olmuşsunuz telefonlar bile açılmıyor

- Büyük bir mağduriyet söz konusu. Kredi ve kredi kartı ödemeleri 1 saat gecikmeli faiz yapıyorsunuz ama şuan bunun için bir tolerans sağlamalısiniz müşterilere.

- Siz sanat ile falan uğraşacağınıza önce normal bankacılık işlerinizi doğru düzgün yapın. Dün geceden bu yana sistemleriniz kapı duvar. Kriz iletişimini bile yapamıyorsunuz

- Findeksten baktım hesabımda para vardı ve kredi kartımın borcu yoktu şimdi ise 10 bin TL borç görünüyor Büyük bir ihtimalle soyuldunuz ve hesabında yanlışlık olan binlerce insanın hesaplarını düzeltmeye çalışıyorsunuz .

- İlk işim post cihazlarınızı kaldırıp bankanızla bağı kesmek olucak.

- Sistemleriniz de böyle bir bakımın olacağı bilgisini önceden vermeniz gerekirdi. Bunu bir özür ile geçiştiremezsiniz. İnsanların alması gereken ödeme yatırması gereken kredileri var 1 gün geçince kredi notunu düşürmeyi biliyorsunuz. Lütfen bu gün için müşterilerinize müsade edin.

-Atm’ler çalışmıyor kredi kartları banka kartları çalışmıyor bankasının sistemi komple çökmüş ve siber saldırı değil diyorlar bu saat olmuş hala sorun düzelmedi bal gibi siber saldırı ve güvenlik açığı var ilk işimiz Akbank’tan kurtulmak olmalı adında bile hayır yok.

- Yarında düzelmezse sabah ilk işimiz suç duyurusunda bulunmak olacak bu sözde burda kalsın ama sistem açılınca varlıklarımız yerinde duruyor olacakmı birde o mesele var tabiki

- 2021 yılında büyük ve köklü bir bankada böyle bir sorunun yaşanması pek izah edilebilir durum değil. En son Acıbadem şubenize gittiğimde temsilciler 1-2 milyon aşağısı ile ilgili yüzümüze bile bakmıyorlardı. Bu olaydan sonra 1-2 bin liraya bile ihtiyacınız olacak..