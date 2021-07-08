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Akbank arıza giderildi mi? Akbank sorun çözüldü mü, sorun ne zaman giderilecek?

Akbank'ın sistemlerinde yaşanan sorun tam olarak çözülemeyince vatandaşlar Akbank arıza giderildi mi? Akbank sorun çözüldü mü, sorun ne zaman giderilecek? sorularının cevaplarını araştırıyorlar.

Akbank arıza giderildi mi? Akbank sorun çözüldü mü, sorun ne zaman giderilecek?

Akbank'ın internet ve mobil uygulamasının yanı sıra ATM ve pos cihazlarında yaşanan sistemsel sorun nedeniyle vatandaşların mağduriyetleri devam ediyor. Sorun tam olarak çözüme kavuşturulamazken Akbank'tan yapılan açıklamada sorunun ana bilgisayarda meydana gelen sistemsel bir sorun olduğu açıklanmıştı. Sorunu çözmek için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülürken vatandaşlar da son durum hakkında bilgi sahibi olmak için internet arama motorlarında Akbank arıza giderildi mi? Akbank sorun çözüldü mü, sorun ne zaman giderilecek? sorularına yanıt arıyorlar. 

Akbank arıza giderildi mi? Akbank sorun çözüldü mü, sorun ne zaman giderilecek?

AKBANK ARIZA GİDERİLDİ Mİ?

Akbank'ta meydana gelen sistemsel arıza tam olarak giderilemedi. Bankadan yapılan son açıklamada ATM'lerin yeniden hizmet vermeye başladığı açıklandı. Akbank'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konu ile ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Akbank arıza giderildi mi? Akbank sorun çözüldü mü, sorun ne zaman giderilecek?

AKBANK SORUN ÇÖZÜLDÜ MÜ, SORUN NE ZAMAN GİDERİLECEK?

Akbank'ta yaşanan sorun tam olarak çözülemedi, sadece ATM'lerin yeniden hizmet vermesi sağlandı. Banka arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü yaptığı açıklama ile duyurdu.

Söz konusu açıklamada şöyle denildi:

"Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz."

Öte yandan  Akbank'tan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) söz konusu arızalara ilişkin yapılan açıklamada siber saldırı iddiaları yalanlandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir"

Akbank arıza giderildi mi? Akbank sorun çözüldü mü, sorun ne zaman giderilecek?

AKBANK'TAKİ SORUNUN NEDENİ NE?

Akbank'tan yapılan açıklamada sistemsel sorunun 6 Temmuz'da bankanın ana bilgisayarında yaşanan teknik sorundan kaynaklandığını belirtildi.

Bankanın açıklaması şöyle:

"6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir."

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Tayfun Altuntaş
Editör
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