Akbank, başlattığı Dijital Slip uygulamasıyla doğaya değer katıyor

Akbank, kağıt kullanımını önleyerek çevreye değer katan Dijital Slip uygulamasını başlattı. Tüm Akbank POS ve kart kullanıcılarının hizmetine sunulan bu özellik sürdürülebilirliğe katkı sunarken alışverişlerin daha hızlı ve pratik olmasına da imkan tanıyor. Aynı zamanda tüm harcama işlemlerinin takibini kolaylaştırıyor.

Türkiye'nin gelişimine hizmet eden Akbank, müşterilerini çevreci ve pratik bir yenilikle daha buluşturuyor. Bankanın müşterileri artık tüm Akbank kartlarıyla fiziki POS cihazlarından yaptıkları işlemlerde kağıt slip yerine dijital slip kullanabilecekler. Böylece banka, alışverişlerde hem kolay ve esnek işlem yapma olanağı sunuyor hem de kağıt kullanımının önüne geçerek çevreye sürdürülebilir bir değer katıyor.

Yapılan açıklamaya göre banka, dijital slip uygulamasını tüm POS ve kart kullanıcılarının hizmetine açıyor. Bu kapsamda bankanın müşterileri, mobil uygulamaya giriş yaparak slip tercihlerini basılı veya dijital olarak seçebiliyor. Bu yeni özellik, yılda milyonlarca rulo kağıt israfını önlerken tüm işlem geçmişini de mobil uygulama üzerinden kolayca arşivleyip görüntüleme imkanı sunuyor. 360 derece dijital müşteri deneyimi sunmaya odaklanan banka, çevre ve insan odaklı bu yeni hizmeti ile dijital bankacılığın sınırlarını genişletiyor ve müşterilerine daha fazla kolaylık ve esneklik sunuyor. Mobil uygulama üzerinden kolayca aktif hale getirilebilen bu çevreci özellik, aynı zamanda kasa işlemlerine hız katıyor ve işlem görünürlüğü ve takibini kolaylaştırıyor.

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Bu özellikten yararlanabilmek için hem Akbank üye iş yerleri hem de kart ile alışveriş yapan banka müşterilerinin Akbank Mobil uygulaması üzerinden dijital slip seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)