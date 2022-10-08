Akbank çöktü mü, sorun mu var 8 Ekim 2022 Cumartesi ? Hacklendi mi? Akbank müşteri hizmetleri numarası nedir?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın kullandığı Akbank'ın mobil uygulamasında sorun yaşanıyor. Bazı vatandaşlar hesaplarını kontrol ettiklerinde borçlarının 2 kat arttığını gördü, uygulamaya erişimde problemler görüldü. Kullanıcılar bu duruma sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla isyan ederken Akbank müşteri hizmetleri numarası nedir? Akbank çöktü mü, sorun mu var 8 Ekim 2022 Cumartesi ? Hacklendi mi? sorularının cevaplarını araştırmaya başladılar.

AKBANK ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR 8 EKİM 2022 CUMARTESİ ? HACKLENDİ Mİ?

Akbank mobil uygulamasında sorunlar yaşanıyor. Bazı vatandaşlar kredi kartıyla yaptığı işlemlerin 2 kez tekrarlandığını ve borçlarının arttığını ifade etti. Bankanın uygulamasında sistemsel bir sorun yaşandığı tahmin ediliyor.

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Bankadan yapılan açıklamada," Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz" denildi.

Bu açıklama sonrası bankanın hacklenmediği, teknik bir sıkıntının olduğu ortaya çıktı.

AKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI NEDİR?

Akbank müşteri hizmetlerini ulaşmak için şunları yapınız:

444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda Sesle Yönlendirme Teknolojisi sayesinde tuşlama yapmadan, yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelime ile söyleyerek Hesap Bakiyesini Öğrenme, Kredi Kartı Borç Bilgileri, Virman ve daha birçok işleminizi sesli yanıt sisteminde tamamlayabilirsiniz.

Üstelik ihtiyaç duyduğunuz anda Müşteri İletişim Danışmanlarımıza hızlı ve kolay şekilde bağlanarak hizmet alabilirsiniz.

Daha hızlı ve öncelikli hizmet alabilmek için Bankamızda kayıtlı cep telefon numaranıza hızlı tanıma özelliği ekleterek Müşteri İletişim Merkezi'nin tanımlı müşterisi olabilirsiniz.

Böylelikle 444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda, TC Kimlik Numaranızı / Müşteri Numaranızı/ Kredi Kart Numaranızı/ Banka Kart Numarası tuşlamanıza gerek kalmadan sadece kart şifreniz ya da Akbank Şifreniz ile işlemlerinizi çok daha hızlı yapabilirsiniz.

Hızlı Tanıma hizmetimize; Bireysel Akbank İnternet Şubesi ve Müşteri İletişim Merkezimizden tanımlama yapılmaktadır.