Akbank emekli promosyonunu arşa çıkardı! Hemen başvuranlar Temmuz'da bu rakamı cebine koyacak

Bankalar müşteri portföylerini artırmak adına birçok farklı kampanyalar düzenliyorlar. Yeni bir kampanya haberi de Akbank’tan geldi. İşte detaylar…

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Akbank emekli promosyonunu arşa çıkardı! Hemen başvuranlar Temmuz'da bu rakamı cebine koyacak

Akbank müşterileri potansiyelini artırmak için sık sık kampanyalar düzenliyor. Akbank müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya ile daha geldi. Detaylar haberimizde…

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MÜŞTERİLERİNE DEV ÖDEME! AKBANK, 8000 TL NAKİT PROMOSYONUNU AÇIKLADI VE GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME TABLOSUNU PAYLAŞTI!

Akbank, emekli maaşını Akbank'a devredenlere 8 bin TL'ye varan nakit promosyonu sunuyor. Emekliler, ücretsiz para transferleri, telefon bankacılığı hizmetleri ve kredi kartı ücretlerinden muafiyet gibi özel avantajlar elde etmektedir. Kampanya detayları için lütfen Akbank ile iletişime geçiniz.

Emeklilerimiz belirli bir süre için maaşlarına ek olarak terfi ödeneğine hak kazanırlar. Akbank, emekli müşterilerine sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Bu makale, Akbank'ın mevcut emeklilik birikim ödeme planını ve bunları nasıl alacağınızı açıklamaktadır.

AKBANK'TAN EMEKLİLERE NAKİT PROMOSYON AVANTAJI

Akbank'a emekli maaşı ödeyen herkes maaşına göre 8.000 TL'ye kadar nakit promosyon avantajından faydalanabilir. Akbank Emeklilik Promosyonu ödemesi almak için yapılması gerekenler şu şekildedir:

EMEKLİ MAAŞINI AKBANK'A TAŞIYIN

Nakit promosyon avantajlarından ve diğer emeklilik avantajlarından yararlanmak için emekli maaşınızı Akbank'a aktarmanız yeterli. Emekli maaşınızı henüz Akbank'a göndermediyseniz e-Devlet sisteminden veya Akbank şubelerinden yapabilirsiniz. Sadece size tanınan bu ayrıcalık sayesinde dilediğiniz dijital platformdan ücretsiz olarak para gönderebilirsiniz.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Akbank'tan emekli maaşı alan herkes, bankadan üç yıl maaş almayı taahhüt ederek sübvansiyondan yararlanabiliyor. Promosyon ödemeleri için Ürün Şartları gerekmez. Emekli maaşının miktarına bağlı olarak 8.000 TL'ye kadar sübvansiyon alabilirsiniz. Promosyon 1 Haziran 2023- 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Bu tarihler dışında reklam ücreti alan kişiler kampanyadan yararlanamayacaktır.

EMEKLİ MAAŞINIZI AKBANK'A TAŞIYARAK AVANTAJLARI YAKALAYIN!

Akbank, emekli müşterilerine sunduğu faydalarda öne çıkmaktadır. Emekli maaşınızı Akbank'a devrederek aşağıdaki avantajlara sahip olursunuz:

KREDİ KARTI AİDATI MUAFİYETİ

Yıllık maaşınızı Akbank'tan alırsanız ilk yıl kredi kartı ücreti yoktur. 27 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Akbank kredi kartı başvurusu onaylanan emeklilik müşterileri için bu kampanya geçerli olacaktır.

TELEFON BANKACILIĞI HİZMETİ

Akbank'tan emekli maaşını çeken herkese 24 saat ücretsiz telefon bankacılığı hizmeti verilmektedir.

AKBANK'TAN PROMOSYON ÖDEMESİ İLE İLGİLİ DUYURULARI TAKİP EDİN

Akbank promosyon ödeme duyurularını belirli günlerde yapacaktır. Akbank'ın avantajlarından ve kazançlı kredi kampanyalarından yararlanmak istiyorsanız, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Akbank müşteri hizmetlerini arayabilir.

Akbank Bank'ın resmî web sitesini ziyaret edebilir.

Mobil bankacılık hizmetimiz üzerinden kaydolabilirsiniz.

Size en yakın Akbank şubesinden başvuru yapabilirsiniz.

Emekli maaşınızı Akbank'a aktararak kampanyalardan ve diğer avantajlardan yararlanabilirsiniz. Emekli aylığınızı Akbank'a aktarmak için belirtilen kampanya süresi içinde başvuruda bulunmanız gerektiğini lütfen unutmayın.

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