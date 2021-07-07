Akbank hacklendi mi? Ünlü hacker grubu Anonymous'tan açıklama: Gizleyemeyeceklerini düşünüyoruz

Milyonlarca insanın sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle mağduriyete uğradığı Akbank'ın hacklendiği iddiaları konuşulurken ünlü hacker grubu Anonymous bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Hacker grubunun Türkiye hesabından yapılan açıklamada, Akbank'a saldırılmadığı ifade edilirken çarpıcı cümleler de yer verildi.

Açıklamada," Akbank'a saldırmadık. Ancak birçok kez saldırıya uğradıklarını biliyoruz. Bunu da gizleyemeyeceklerini düşünüyoruz. Akbank'a biz saldırmadık. Ancak birçok kez hacklendiklerini biliyoruz. Bu sefer iyi araştırırlarsa saldırı yaptığını bulabilirler. " denildi.

Akbank'a saldırmadık



Ancak birçok kez saldırıya uğradıklarını biliyoruz. Bunu da gizleyemeyeceklerini düşünüyoruz.



Akbank'a biz saldırmadık. Ancak birçok kez hacklendiklerinibiliyoruz.Bu sefer iyi arastirirlarsa kimin Saldiri yaptigini bulabilirler

Saygilar Anonymous Turkish pic.twitter.com/NSBQYnpIX6 — Anonymous Turkish (@anonymusturk) July 6, 2021

NE OLMUŞTU?

Akbank'ın mobil uygulaması ve internet sitesine erişim sorunu yaşanmış, vatandaşlar pos cihazı ve ATM'lerde kartlarını kullanamamıştı. Milyonlarca kişi bu konuda mağdur olurken kankanın internet sitesinden yapılan açıklamada," 06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak; Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında, "Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir." ifadesine yer verildi.

"Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır." denilen açıklamada," Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bankanın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise siber saldırı iddiaları yalanlanırken şu ifadelere yer verilmişti:

"Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz"

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