Son dakika... Akbank'ın internet şubesi ve mobil şubesinin hata verdiğini gören kullanıcılar paniğe kapıldı. Bunun hemen ardından sosyal medyada Akbank etiketi altında toplanan kullanıcılar, Akbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor 7 Aralık 2021? Akbank ÇM kanalı aktifliği nedir? Son dakika: Akbank sistem çöktü 2021 konu başlıklarına yanıt arıyor. Haberimizde detaylara yer verdik.

AKBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? AKBANK ÇM KANALI AKTİFLİĞİ NEDİR? SON DAKİKA: AKBANK SİSTEM ÇÖKTÜ 2021

Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın hiç bir sistemine erişim sağlanamıyor. Akşam saatlerinden itibaren bankanın internet şubesi ve mobil şubesi "hata" sebebiyle müşteriye hizmet veremiyor. Akbank'tan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Açıklama geldiği takdirde haberimize ekleme yapılacaktır.