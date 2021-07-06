Akbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Akbank oturum kapandı hatası nedir? Son dakika: Akbank sistem çöktü 2021

Son dakika... Akbank'ın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazlarının çalışmadığı gelen bilgiler arasında. Peki nedeni ne? Akbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Akbank oturum kapandı hatası nedir?

AKBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın hiç bir sistemine erişim sağlanamıyor. Sabah saatlerinden itibaren bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazlarını kullanamayan vatandaşlar sorunun nedenini araştırıyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre yaşanan bir siber saldırı değil sadece sistemlerdeki arıza.

AKBANK OTURUM KAPANDI HATASI NEDİR?

Saat 10.00 itibariyle mobil kullanıcılar oturum kapandı hatasıyla karşılaştı. Yetkililer sorunun giderildiğini duyurdu. Ancak detaylı bir açıklama yapılmadı.