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Akbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Akbank oturum kapandı hatası nedir? Son dakika: Akbank sistem çöktü 2021

Son dakika... Milyonlarca kullanıcısı olan Akbank mobile sabah saatlerinden itibaren giriş sağlanamıyor. Akbank mobil uygulamasından para çekmek veya işlem yapmak isteyen vatandaşlar 'oturum kapandı' hatasıyla karşılaşıyor. Peki Akbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Akbank oturum kapandı hatası nedir? Akbank sisteminin çöktüğü iddia edildi. İşte detaylar!

Akbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Akbank oturum kapandı hatası nedir? Son dakika: Akbank sistem çöktü 2021

Son dakika... Akbank'ın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazlarının çalışmadığı gelen bilgiler arasında. Peki nedeni ne? Akbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Akbank oturum kapandı hatası nedir?  

AKBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın hiç bir sistemine erişim sağlanamıyor. Sabah saatlerinden itibaren bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazlarını kullanamayan vatandaşlar sorunun nedenini araştırıyor. 

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre yaşanan bir siber saldırı değil sadece sistemlerdeki arıza.

Akbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Akbank oturum kapandı hatası nedir? Son dakika: Akbank sistem çöktü 2021

AKBANK OTURUM KAPANDI HATASI NEDİR?

Saat 10.00 itibariyle mobil kullanıcılar oturum kapandı hatasıyla karşılaştı. Yetkililer sorunun giderildiğini duyurdu. Ancak detaylı bir açıklama yapılmadı. 

Akbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Akbank oturum kapandı hatası nedir? Son dakika: Akbank sistem çöktü 2021

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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