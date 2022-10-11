Akbank mobil sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır? Akbank bloke kaldırma 2022 Güncel Bilgiler

Akbank mobil kullanan vatandaşlar, kartları bloke olduklarında tekrar nasıl aktifleştirebileceklerini internetten araştırıyor. Peki Akbank mobil sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır? İşte Akbank bloke kaldırma 2022 Güncel Bilgiler...

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Akbank mobil sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır? Akbank bloke kaldırma 2022 Güncel Bilgiler

Akbank mobil kullanıcıları, sisteme kayıt oldukları numaralarını yeniledikleri ya da sistemdeki bilgileri üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıkları zaman bloke olan sim kartlarını tekrar nasıl aktifleştireceklerine dair internette aramalar yapıyor. Peki Akbank mobil sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır? İşte Akbank bloke kaldırma 2022 Güncel Bilgiler...

Akbank mobil sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır? Akbank bloke kaldırma 2022 Güncel Bilgiler

AKBANK MOBİL SİM KART BLOKE KALDIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? AKBANK BLOKE KALDIRMA 2022 GÜNCEL BİLGİLER

Bankacılık sisteminde bir güvenlik yöntemi olan telefon numarası ile sms doğrulama işleminde herhangi bir güvenlik aksaması olmaması için, kullanıcılar telefon numaralarını değiştirdiğinde ya da güncellediğinde kullanıcıların sim kartları bloke olur. Akbank mobil kullanıcıları da, bloke olan sim kartlarını tekrar nasıl aktifleştireceklerini merak ederek araştırıyor.

Kullanıcılar bloke olan sim kartlarını Akbank ATM'lerinden, Akbank müşteri hizmetlerinden ve Akbank şubelerinden aktifleştirebilmektedir.

ATM'den bloke kaldırma

Öncelikle sim kart blokesi gerçekleşen Akbank kartınızı ATM'ye takarak mevcut kişisel şifreniz ile giriş yapmalısınız.

Şifre ile giriş yaptıktan sonra, kartınız bloke olduğu için direkt olarak sim kart bloke ekranı çıkacaktır.

Uyarıya tıkladıktan sonra yönlendirildiğiniz "İşlemler" menüsünden ”Mobil Şube İşlemleri” seçeneğini seçerek sim kart blokenizi kaldırabilirsiniz.

Akbank mobil sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır? Akbank bloke kaldırma 2022 Güncel Bilgiler

Akbank müşteri hizmetlerinden bloke kaldırma

En kolay ve en çok tercih edilen yöntem olan müşteri hizmetlerinden bloke kaldırma yöntemi ise şöyledir:

444 2 525 veya 0850 222 25 25 iletişim numaralarından herhangi birini aramanız gerekmektedir.

Sim kart bloke kaldırma işlemi öncesinde kimlik numaranızı, annenizin kızlık soyadından istenen harfleri, doğum tarihiniz, doğum yeriniz gibi sizden istenen bilgileri aktarmalısınız.

Verdiğiniz bilgiler sonrası bloke olan sim kartınız tekrar aktifleştirilecek.

Daha sonrasında sizinle görüşmek üzere bağlanan müşteri temsilcisine güncel bilgilerinizi de aktardıktan sonra telefon numaranıza gelen onay kodunu müşteri temsilcisine söylemeniz gerekmektedir.

İşlemleriniz tamamlandığında Akbank mobil uygulamasını güvenle kullanmaya devam edebileceksiniz.

Akbank mobil sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır? Akbank bloke kaldırma 2022 Güncel Bilgiler

Akbank şubelerinden bloke kaldırma

Cep telefonunuz ve kimlik kartınız ile birlikte gittiğiniz Akbank şubelerinde, işlem yaptırmak için öncelikle sıra almanız gerekmektedir.

Gişe işlemleri için sıra size geldiğinde görevliye sim kart blokenizi kaldırmak istediğinizi söylemelisiniz.

Görevli, işlemi yapabilmek için kimlik numaranız da dahil olmak üzere birkaç kişisel bilgiyi istedikten sonra işlem yapıp sim kart blokenizi kaldıracaktır.

Sim kartınızın bloke olmasına neden olan güncellemeleri görevli ile paylaştıktan sonra Akbank Mobil uygulamanızı güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz.

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