Akbank ne zaman, saat kaçta açılacak? | Akbank çalışma saatleri 2021, banka şubeleri açık mı?

Milyonlarca müşteriye hizmet veren Akbank, yaklaşık iki gün boyunca kullanıcılarına hizmet veremedi. Siber saldırıya uğradığı iddialarını yalanlayan yetkililer, 'oturum kapandı' sorununun genel bir bilgisayar arızasından kaynaklandığını belirtti. Mobil bankacılık işlemlerinin yanı sıra ATM ve POS cihazlarında da sorunlar yaşandığı öğrenilen bankanın işlemlerinin normalleşmesiyle birlikte, Akbank ne zaman, saat kaçta açılacak? | Akbank çalışma saatleri 2021 konuları araştırılıyor. İşte cevaplar...

AKBANK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Yaklaşık 94 milyar dolar seviyesindeki aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük bankalarından biri haline gelen Akbank, diğer tüm bankalar gibi saat 09.00'da açılarak müşterilerine hizmet vermeye başlıyor. Yaşanan arızanın ardından bugün faaliyete geçmesi beklenen bankada, ATM ve POS cihazlarındaki sorunların giderildiği belirtildi. Aynı zamanda mobil bankacılık üzerinden müşteri hizmetlerine de ulaşım sağlanması beklenen bankanın yetkilileri, sorunların kademeli olarak giderileceğini ifade etti.

Yetkililerin 'Bilgilendirme' başlığı altında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz.

Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz."

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet veren Akbank çalışanları, öğle arasını ise 12.30 - 13.30 arasında kullanmaktadır. Bu sebeple Akbank'ın çalışma saatlerini şöyle sıralayabiliriz:

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AÇILIŞ: 09.00

KAPANIŞ: 17.00

ÖĞLE ARASI: 12.30 - 13.30

AKBANK BANKA ŞUBELERİ AÇIK MI?

Akbank, yaşanan olumsuzluklar sebebiyle, yapılan son dakika açıklamasında, tüm şubelerin açıldığını ve hizmet süresinin uzatıldığını belirtti. 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilere öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet vereceği aktarıldı.

AKBANK HAKKINDA

Akbank, Ocak 1948'de Adana'da Hacı Ömer Sabancı'nın da aralarında bulunduğu bir grup iş adamı tarafından bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak amacıyla kurulmuş özel banka. Yaklaşık 94 milyar dolar seviyesindeki aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük bankalarından biri haline gelmiştir. Akbank 2017 yılında Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası” araştırmasında üst üste 6. Kez ‘Türkiye’nin En Değerli Banka Markası’ olmuştur. Akbank bu marka değeri ile dünya genelinde 500 bankanın bulunduğu listede 94. sırada yer almıştır.

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Akbank ayrıca, 2015 yılında Brand Finance’in yaptığı “Dünyanın En Değerli 500 Markası” araştırmasında “Türkiye’nin En Değerli Markası” olmuştur. Banka’nın İstanbul’daki ilk şubesi 14 Temmuz 1950 tarihinde Sirkeci’de açılmış, 1954 yılında ise Genel Müdürlük İstanbul’a taşınmıştır. 1963 yılında tüm bankacılık işlemlerinde otomasyona geçmiştir. Banka’nın ilk yurt dışı temsilciliği Almanya’nın Frankfurt şehrinde açılmıştır. Banka, 1983 yılında ise daha sonra adı Sabancı Bank olarak değiştirilen ve yurt dışında kurulan ilk Türk özel sektör bankası olan Ak International Ltd.’i hizmete açmıştır. 1992 yılında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 1997 yılında Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2000 yılında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Özel Bankacılık Bölümü ve 2002 yılında Ak Emeklilik A.Ş.’yi kuran Akbank, 2005 yılında Ak Finansal Kiralama A.Ş.’yi de bünyesine katmıştır. Mayıs 2005'te Ak Emeklilik, Ak Sigorta’ya satılmıştır.

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AKBANK TARİHÇE

II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Hacı Ömer Sabancı, Adanalı sanayici Ahmet Sapmaz ve Bekir Sapmaz kardeşler, Adana’nın sanayi kuruluşu Millî Mensucat’ın sahipleri dört iş adamı Nuh Naci Yazgan, Nuri Has, Mustafa Özgür ve Seyit Tekin ile birlikte bir banka kurmaya karar vermişlerdi. Kurucuların hepsi, Adana’da yaşayan Kayserili iş adamlarıydı. Amaçları bölgenin pamuk üreticilerine finansman sağlamaktı. Banka, 12 Nisan 1947 tarihinde "Adana-Kayseri Bankası" adıyla finans sektöründe yerini aldı. İki şehrin baş harfleri nedeniyle “Akbank” adıyla anıldı. Bu isim, aynı zamanda bölgede yetişen pamuğu temsil ettiği için seçilmişti. Tek şube ile küçük bir mahalli banka olarak kurulan Akbank, o dönem faaliyette olan dört bankanın en küçüğüydü.

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Akbank'ın kurucu ortakları ve hisseleri şöyleydi: Nuri Has (%15), Hacı Ömer Sabancı (%15), Nuh Naci Yazgan (%15), Mustafa Özgür (%15), Ahmet ve Bekir Sapmaz (%15), Seyit Tekin (%5). Kurucu ortaklardan geriye kalan %20'lik hissenin Adanalı ve İstanbullu itibarlı iş adamlarına satılması için kota konuldu. %10 hisse Adanalı iş adamlarına, %10 hisse ise İstanbullu iş adamlarına ayrıldı. Bu hisselerin de satılması ile 83 iş adamı bankanın kurucu ortaklar heyetinde yer aldı.

Bankanın İstanbul’daki ilk şubesi 14 Temmuz 1950 tarihinde Sirkeci’de açıldı, 1954 yılında ise Genel Müdürlük İstanbul’a taşınmıştır.

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Kurucu ortaklar bankayı 1962 yılına kadar yönettiler. Yönetim Kurulu başkanlığını ortaklardan Seyit Tekin’in oğlu İbrahim Tekin yürüttü. 1962’de Sabancı Ailesi bankaya hakim oldu. Türkiye İş Bankası eski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dallı, Akbank’ın yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Akbank 1963 yılında tüm bankacılık işlemlerinde otomasyona geçti. Banka’nın ilk yurt dışı temsilciliği Almanya’nın Frankfurt şehrinde açıldı.

Dallı, politikaya atılıp 1969 seçimlerinde milletvekili olunca bankanın yönetim kurulu başkanlığına İş Bankası’nın eski yöneticilerinden Bülent Yazıcı getirildi. 70'li 80'li yıllarda Naim Talu’nun üstlendiği bu görevi 1998’den 2008'e kadar Erol Sabancı yürütmüştür. 2008 Mart ayından beri Akbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, Suzan Sabancı Dinçer yürütmektedir.

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AKBANK İŞTİRAKLER - BAĞLI ORTAKLIKLAR

Akbank’ın 5 iştiraki bulunmaktadır.

Ak Finansal Kiralama A.Ş., 1988 yılında kurulan şirketin tüm hisseleri 2005 yılında Akbank tarafından alınmış ve şirket bankanın iştirakleri arasına katılmıştır. Şirket leasing kapsamında bulunan tüm ekipmanlar için müşterilerine çözümler sunmakta, danışmanlık ve operasyonel destek sağlamaktadır.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 1996 yılında kurulmuştur.Yerli ve yabancı yatırımcılara hisse senedi, tahvil-bono, repo, yatırım fonları, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası işlemleri alım satımında aracılık hizmetleri veren Ak Yatırım, müşterilerine kurumsal finansman konularında danışmanlık hizmeti de sunmakta, araştırma bölümünün hazırladığı raporlarla müşterilerin yatırım kararlarını desteklemektedir. Ak Yatırım, ABD kurumsal yatırımcılarına, Türkiye sermaye piyasalarına erişim sağlanmasına yönelik olarak, Ağustos 2009’da Wall Street’in en eski finansal hizmetler ve dealerlar arası aracılık kuruluşlarından biri olan Murphy & Durieu, L.P. ile stratejik işbirliği anlaşması yapmıştır.