Akbank Sanat dans tutkunlarını buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat tarafından, "şubat ayı dans atölyesi programı"nda hem yetişkinler hem de çocuklar için dans dersleri verilecek.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, tecrübeli eğitmenler gözetiminde başlangıç ve orta ileri seviyede yapılacak söz konusu derslerde, katılımcıların teknik donanımı sağlanarak, bedenlerine vizyon katacak atölye çalışmaları yapılacak.

Programda, dans severlere "Başlangıç Seviyesi", "Orta ve İleri Seviye", "Çocuklar için Yaratıcı Dans Dersleri", "Aerial Dans" ve "Tai Chi Chuan" seçenekleri sunulacak.





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Öte yandan Akbank Sanat, 30 ve 31 Ocak'ta dans tutkunlarını, Korhan Başaran'ın artistik direktörlüğünde hazırlanan dans gösterisinde ağırlayacak.



Kültürel geçmiş, birikim, coğrafya, yerleşikliğin ve yerleşiksizliğin kültürel altyapıya, dolayısıyla davranışa ve harekete etkisinin dansla anlatıldığı gösteri Akbank Sanat’ta izlenebilecek.



Company RAu'nun artistik direktörü Korhan Başaran, İstanbul ve New York arasında çalışmalarını sürdüren bağımsız bir sanatçı ve koreograf. Başaran, Türkiye’de Tatbikat Sahnesi’yle de hem koreograf / eğitmen hem de oyuncu olarak sahne alıyor. Korhan Başaran, son olarak ekim ayında Boston’un ünlü müzik ve sanat okulu Berklee Koleji bünyesindeki Boston Konservatuvarı dansçıları ile yeni bir eser üzerinde çalıştı.

Kaynak: AA