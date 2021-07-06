Akbank'ta tüm müşteriler ayağa kalktı! Ne internet sitesi açılıyor, ne mobil uygulaması! Banka açıklama yaptı

Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın internet bankacılığı uygulamasının yanı sıra internet sitesi ve ATM'lerinde sistemsel sorunlar meydana geldi. Vatandaşlar ATM'lerde işlem yapamadı, banka kartları çalışmazken bireysel müşterilerin yanı sıra kredi kartı pos cihazlarının da çalışmaması ticari hayatı sekteye uğrattı.

"YAVAŞLAMA VE KESİNTİLER YAŞANMAKTADIR"

Konuya ilişkin Akbank'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada," Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bu paylaşımın altın vatandaşlar yaptıkları yorumlar olay oldu. Çok sayıda vatandaş yetkilere sitem etti.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Valla ödemeleri gününde yapmazsak faiz bindirmesini biliyorsunuz yok anlayış falan.

Mesajınıza uymak zorunda kalıyoruz. Çünkü evden çıkmak için para lazım

Bu nasıl rezillik 10 saattir !. Kart kullanamıyoruz.

Her sene 2 defa siber saldırıya uğruyorsunuz.. Sistem değil delikli süzgeç önüne gelen giriyor.. 20.müşterimizi şuan pos çalışmıyor diye geri gönderdim.. Çok hem de acayip anlayışlıyım.. Gelin dükkana da bir çay ikram edelim

Hastane de ödeme yapacağız mahsur kaldık resmen. Kaçıncı yüzyıldayız AKBANK ??????

Borsadaki zararı kim karşılayacak l altın yükseldi satamıyorum zararımız ne olacak???????

240₺ kart aidatı almayı biliyonuz 120₺ pos ücreti almayı biliyonuz

Fazla uzadı Bir an evvel çözün yoksa ki bankadaki bütün paralarımı başka bankaya taşıyacağım

Lanet olsun size de sisteminize de. Borsadaki kayıplarımız ne olacak?

Zararımı kim karşılayacak ? Mecbur dava açacağım , bu tweetiniz ekran görüntüsü ile ; yazıklar olsun böyle bankacılığa

Paramı dün iyiki çektim senden akbank En iyi dijital banka ödülünüzü çöpe atın kredi kartımı yarından itibaren kapatıyorum

Son dönem buna benzer sıkıntıları yaşıyoruz ama banka değiştirecek kadar önemli değil demiştim fakat bugün lanet olsun dedirttin....Hissem de hareketlilik var müdahale edemiyorum...

Günlerdir aynı sorun yaşanıyor! ATM'lerden para çekilmiyor. Internet bankacılığı açılmıyor bile. Koskoca banka olduğunuza göre acil çözüm bulursunuz umarım. Ödenemeyen faturalar veya kartlarla ilgili sorumluluk da alırsınız belki!

Gece başladı benim mobil şifre otomatik kilitlenmiş bu nasıl iş? Koskoca Akbank yakışmadı! Şimdi biz ne yapacağız?

Ben anlayış falan göstermiyorum, kendi paramla beni rezil edemezsin!!

Gün içerisinde 10 defa aramasını biliyorsunuz! Anlayış yok!

Para gönderemiyoruz :/ en basit bankacılık işlemi ama yine de siz bilirsiniz :/

Ne anlayışından bahsediyorsunuz anlayış dediğiniz en fazla yarım saat bilemedin bir saat için gösterilir. Böyle rezalet olmaz!

Ödemelerimizi 1 gün geciktirsek dalımıza çöküyorsunuz, şimdi bizim de size mi çökmemiz gerekecek? Ama telefonla arayıp hala banka ürünlerini pazarlıyorsunuz, o zaman sistem nasıl çalışıyor?

Hangi çağdasınız, neyin anlayışı? Neden öngörülemiyor olabilecekler ve neden önlemi alınmıyor? Neyin anlayışı? Kredi borçlarında aynı anlayış müşteriye gösterilmiyor. Anlayışmış!

El elle kola kola ayrılacağız senden Akbank birde kesinti yavaşlama diyip aklımızdaki dalga geçiyorsunuz hiç girmiyor hiç doğru açıkla yapın da size güvenimiz düşmesin bari!