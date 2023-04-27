Akbank'tan son Nisan kampanyası! SMS ile başvurana anında 50.000 TL nakit yatırılacak

Akbank son zamanlarda piyasada adından sıkça söz ettiren kampanyalarla vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak başlattığı kampanya ile ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara, gelir belgesi olmadan 50.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. Başvurular internet bankacılığı ya da internet sitesi üzerinden yapılabiliyor ve başvuru işlemleri oldukça hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor. T.C. kimlik numarası ile yapılan kredi notu sorgulaması sayesinde, vatandaşlar başvurularını kolayca yapabiliyorlar. Akbank, kampanya kapsamında 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi sağlıyor ve SMS yöntemiyle başvuru yapabilme imkanı da sunuyor. Acil kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, SMS yöntemiyle 5 dakika içinde başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

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EMEKLİLERE ÖZEL KAMPANYA





Bununla birlikte, Akbank son zamanlarda emekli vatandaşlara yönelik bir kampanya da başlatmıştır. Emekli maaşını Akbank'tan alan kişilere özel olarak verilen bu kampanya, emekli vatandaşların kredi başvuru sürecini oldukça hızlandırıyor. Halkbank şubelerinden Akbank'a taşınmak isteyen vatandaşlar da kampanyadan yararlanabilirler. Kampanya kapsamında, emekli maaşı alan kişilere aynı gün içerisinde hesaplarına ödeme yapılabilmesi için şartları taşımaları yeterlidir. Akbank, direkt uygulaması üzerinden internet şifreleri alarak mobil uygulama vasıtası ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilme imkanı da sunuyor. Onay alınması halinde, ödeme işlemleri hafta sonu bile gerçekleştirilebiliyor.

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Tüm bu kampanyalar, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir şekilde çözüm sunmaktadır. Akbank'ın sunduğu avantajlı kampanyalar sayesinde, vatandaşlar ihtiyaçlarına uygun kredi seçeneklerini hızlıca ve kolayca değerlendirebilirler.