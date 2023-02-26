Akbar İmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akbar İmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akbar İmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akbar İmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akbar İmani 21 Mart 1992 tarihinde Parsabad, Ardabil şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da اکبر ایمانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akbar İmani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akbar İmani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Akbar İmani'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Akbar İmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akbar İmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akbar İmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akbar İmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sepahan FC U19

1 Temmuz 2010 yılında Sepahan

1 Temmuz 2013 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2015 yılında Foolad

14 Ocak 2017 yılında Padideh

3 Ocak 2018 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2018 yılında Sanat Naft

2 Şubat 2019 yılında Tractor Sazi

17 Temmuz 2022 yılında Malavan

Akbar İmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akbar İmani şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Akbar İmani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sepahan FC (2005-2010)

İran takımında 17 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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