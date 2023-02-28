Akbar İsmatullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akbar İsmatullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akbar İsmatullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akbar İsmatullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akbar İsmatullaev 10 Ocak 1991 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Акбар Махкамтохир оглы Исматуллаев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akbar İsmatullaev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATHLETIC DARJE yapmaktadır. Akbar İsmatullaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Akbar İsmatullaev'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Akbar İsmatullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akbar İsmatullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Akbar İsmatullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akbar İsmatullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2018 yılında Metallurg Bk.

31 Aralık 2018 yılında Pakhtakor

26 Ocak 2019 yılında Metallurg Bk.

31 Ağustos 2020 yılında Buriram Utd.

11 Şubat 2021 yılında Metallurg Bk.

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2022 yılında Bunyodkor

Akbar İsmatullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akbar İsmatullaev şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Akbar İsmatullaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 9 numaralı formasıyla 17 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.