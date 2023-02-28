Akbar Turaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akbar Turaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akbar Turaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akbar Turaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akbar Turaev 27 Ağustos 1989 tarihinde Taschkent şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Акбар Тохирович Тураев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akbar Turaev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akbar Turaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Akbar Turaev'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akbar Turaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akbar Turaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akbar Turaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akbar Turaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında AGMK Olmaliq

7 Şubat 2018 yılında Navbahor

16 Ocak 2019 yılında AGMK Olmaliq

2 Ocak 2020 yılında Surkhon

5 Mart 2021 yılında Neftchi

Akbar Turaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akbar Turaev şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Akbar Turaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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