Akbaş: "Okul kıyafetlerine bu sene zam yok"

Samsun Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ahmet Akbaş, bu sene Samsun'da okul kıyafetlerine zam yapılmadığını söyledi.

Tekstil sektöründeki durgunluk dolayısıyla okul kıyafetlerine bu sene zam yapılmadığını ifade eden Ahmet Akbaş, açıklamalarda bulundu. Akbaş, "Önceden okul yönetimi tarafından kıyafetler okulların açılmasına kısa bir süre önce bildiriliyordu. Şimdi ise daha önceden bildirdiler. Durum böyle olunca perakendeciler, imalatçılar, toptancılar ve mağazalar ona göre hazırlıklarını yaptılar. Okul kıyafeti satan bütün tekstilcileri gezdim. Herkes eksiklerini tamamlamış, hazırlıklarını yapmış, velileri bekliyorlar. Veliler fiyat ve kalite konusunda rahat olsunlar. Herhangi bir sıkıntı oluşa odamıza şikayette bulunabilirler. Fiyatlar ise enflasyonun altında seyrediyor. Geçen seneki fiyatlara zam yapılmadı. İlkokul okul kıyafeti 100, ortaokul kıyafeti 115 ve lise okul kıyafeti de 130 liradan satılıyor. Okul kıyafetlerine işlerin az olmasından dolayı zam yapılmadı. Şu anda kıyafetler her okula göre değiştiği için bütün esnaflar artık okul kıyafeti satmıyor. Belli esnaflar okul kıyafeti satıyor. Önceden 100 satış noktası varsa, bu sene bunların yüzde 90'ı okul kıyafeti satmıyor" dedi.

"Tekstil sektörü iyiye doğru gidiyor"

Kredi faiz oranlarının düşmesinin tekstil piyasasına olumlu yansıdığını belirten Akbaş, şunları söyledi:

"Tekstil sektörü, geçen seneye göre bir düşüş trendinde. Yaz sezonu çok kötü geçmedi ama şu anda mevsim geçişi olduğu için bir durgunluk var. Şu anda yapılan indirim, kar marjından düşülüyor. Tekstil sektöründe geçen seneye oranla kapatanların sayısı yüzde 10 civarında. Faizlerin düşüşü, piyasayı olumlu etkiledi. Faizlerdeki düşüş devam ederse esnafların yükselişi devam eder. İşini ve çeşidini takip eden esnafımızda sıkıntı yok. İşlerin daha da iyiye gitmesini umuyoruz."

Kaynak: İHA