Akbaşoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: "Asgari ücretli kardeşlerimize çok iyi dokunuş yaparak onların alım gücünü artıracağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "PKK büyük Ermenistan ve Kürdistan geçiş devleti, Nil'den Fırat'a büyük İsrail'in tetikçisi ve maşasıdır. İşte Kılıçdaroğlu da onların sözcülüğünü yapmaktadır" diye konuştu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Akbaşoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: "Asgari ücretli kardeşlerimize çok iyi dokunuş yaparak onların alım gücünü artıracağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, partisinin Yapraklı İlçe Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP yönetiminin yaklaşımlarının milli güvenlik sorunu olarak karşılarına çıktığını söyledi. CHP yönetiminin partiyi Atatürk'ün CHP'si olmaktan çıkardığını, PKK'nın sözcülüğünü üstlenmiş bir vaziyette yol almaya çalıştıklarını belirten Akbaşoğlu, şunları söyledi:

Akbaşoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Asgari ücretli kardeşlerimize çok iyi dokunuş yaparak onların alım gücünü artıracağız

"GAZETECİ DEĞİL PKK'NIN MENSUBU"

"Mersin'deki terör saldırısını yapan teröristin kimliği ortada. Bütün bunlara rağmen teröristle ilgili daha önce bunlar, 'Gazetecidir, haksız yere tutuklanmıştır, dünyanın en büyük hapishanesi Türkiye'dir.' diye bir rapor hazırladı ancak olaylar gösterdi ki o zaman da herkes tarafından biliniyordu ki bu teröristtir, gazeteci değil PKK'nın mensubu. Bununla beraber gazetecilik kılıfı altında terörle irtibatını, iltisağını ve üyeliğini devam ettirerek milletimizin, devletimizin, vatanımızın aleyhine bir faaliyet içerisinde. Ceza Kanunu bakımından suç teşkil eden eylemler içinde olduğu için de PKK hükümlüsü olarak hapishanede. Bununla beraber CHP yönetimi bunların terörist değil gazeteci olduğu iddiasıyla Türkiye'de, Türkiye'nin artık gazeteci açık hava hapishanesi haline geldiğini vurgulamak suretiyle devletimizi ve milletimizi dışarıya gammazlayan, iftirayla milletimizi, devletimizi suçlayan tutum ve davranış içerisindeydi."

Akbaşoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Asgari ücretli kardeşlerimize çok iyi dokunuş yaparak onların alım gücünü artıracağız

"İŞÇİMİZİN DE İŞVERENİMİZİN DE YANINDAYIZ"

Asgari ücretle ilgili açıklamalar yapan Akbaşoğlu, "Asgari ücretli kardeşlerimize çok iyi dokunuş yaparak onların alım gücünü artıracağız. Aynı şekilde işverenlerimizi de destekleyeceğiz. Onları da mağdur etmeyeceğiz. Devlet olarak işçimizin de işverenimizin de yanındayız. Hep beraber çiftçimizin, esnafımızın, memurumuzun, emeklimizin, sanayicimizin yanındayız. 1 Ocak itibarıyla memur ve emeklilerle ilgili hem işçi hem memur emeklileriyle ilgili çok güzel dokunuşlarda bulunarak bütün toplum kesimlerinin alım gücünü artırarak, enflasyonu aşağı indirerek daha müreffeh bir dönemi hep beraber yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Murat Kurum: "Sosyal Konut Projesi sayesinde, kira ve konut fiyatları düşüyor"
Bakan Murat Kurum: "Sosyal Konut Projesi sayesinde, kira ve konut fiyatları düşüyor"
İsveç,Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı!
İsveç,Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! İstanbulkart'ı olanların dikkatine! Ekim ayında sona erecek!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! İstanbulkart'ı olanların dikkatine! Ekim ayında sona erecek!
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye GKRY tepkisi: Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye GKRY tepkisi: Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız
Son Haberler
Akbaşoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: "Asgari ücretli kardeşlerimize çok iyi dokunuş yaparak onların alım gücünü artıracağız"
Akbaşoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: "Asgari ücretli kardeşlerimize çok iyi dokunuş yaparak onların alım gücünü artıracağız"
Büyük aşk tek celsede sonlandı! Hadise ve Mehmet Dinçerler bugün resmen boşandı!
Büyük aşk tek celsede sonlandı! Hadise ve Mehmet Dinçerler bugün resmen boşandı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a ne yıllar ne de takipçileri acımadı! Mayolu pozu sosyal medyaya damga vurdu! "İkizler sarkmış, sen bu halinle mayo güzeliysen"
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a ne yıllar ne de takipçileri acımadı! Mayolu pozu sosyal medyaya damga vurdu! "İkizler sarkmış, sen bu halinle mayo güzeliysen"
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Bakan Murat Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde temel atılacak 17 il belli oldu
Bakan Murat Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde temel atılacak 17 il belli oldu
YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! KPSS soruşturmasında yeni gelişme: "Ön inceleme tamamlandı"
YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! KPSS soruşturmasında yeni gelişme: "Ön inceleme tamamlandı"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson ilhak edildi! "Sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur"
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson ilhak edildi! "Sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur"
17 ilde temel atılacak! TOKİ sosyal konutlarının nasıl görüneceği ortaya çıktı! İşte göz alıcı konutlardan görüntüler...
17 ilde temel atılacak! TOKİ sosyal konutlarının nasıl görüneceği ortaya çıktı! İşte göz alıcı konutlardan görüntüler...
MİT'ten DEAŞ'a yönelik operasyon: 1'ölü 19 terörist yakalandı!
MİT'ten DEAŞ'a yönelik operasyon: 1'ölü 19 terörist yakalandı!
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!