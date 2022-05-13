Akbaşoğlu'ndan öğrencilere sevindiren haber! “Öğrenci affı çalışması başlattık”

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını, temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını söyleyerek öğrencileri sevindirdi.

"OKULLARINA DÖNEBİLECEKLER"

CNN Türk'ün haberinde yer alan bilgilere göre, Akbaşoğlu, "AK Parti'nin başlattığı öğrenci affı çalışmasını AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu duyurdu. Lisans, yükseklisans ve doktora öğrencilerini de kapsayan bir öğrenci affı çalışmasının başlatıldığı belirtildi. Özellikle 2022-2023 eğitim öğretim yılında çeşitli sebeplerden dolayı okullarından ayrı kalan öğrencilerin, öğrenci affıyla okullarına dönebileceklerini söyledi. Bu amaçla da yasa çalışmasının başlatıldığını duyurdu. Akbaşoğlu, yasa çalışmasının Temmuz ayından önce TBMM'ye sunulacağını aktardı" ifadelerini kullandı.

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