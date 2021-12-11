Akça ne demek, TDK'ya göre Akça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akça ne demek? Akça TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akça kelimesi. Peki akça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akça nedir, akça kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKÇA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akça kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akça kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oldukça beyaz

- Akçe



AKÇA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Akça kızlar sökün etti yurdundan / Koç yiğitler deli oldu derdinden



AKÇA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- akçaağaç, akça armudu, akçakavak, akçakesme, akça pakça, akça yel

