Akçaağaç ne demek, TDK'ya göre Akçaağaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akçaağaç ne demek? Akçaağaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akçaağaç kelimesi. Peki akçaağaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akçaağaç nedir, akçaağaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKÇAAĞAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akçaağaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akçaağaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akçaağaçgillerden, süs ağacı olarak da dikilen, tahtası hafif ve sağlam bir ağaç, isfendan (Acer)

