Akçadağ Başkan Adayı Kırteke, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Akçadağlı hemşehrilerimiz sandıkta tarih yazacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya mitingi sonrası Büyükşehir Belediyesinde seçim çalışmaları ile ilgili başkan adayları ile de tek tek görüştü. AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, ilçedeki seçim çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiğini belirterek, "Akçadağ ilçemizde gönül belediyeciliği yaparak, kapı kapı gezerek, vatandaşlarımızın gönlünü kazanacağımızı ve 31 Mart akşamı Akçadağlı hemşehrilerimizin sandıkta Allah'ın izniyle yeniden tarih yazacağını ifade ettik" dedi.

Kırteke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise tüm Akçadağlı hemşehrilerimize selamlarını ilettiğini belirterek, "Sayın Başkanımız bizlere "kapı kapı gezerek projelerinizi anlatın. Gönül belediyeciliği yapın, insanlarımızın kalbini kazanın ve her yere eşit şekilde hizmet etmek adına Cumhur ittifakının önemli olduğunu vurgulayın. Akçadağ ilçemizden başarı bekliyorum" dedi. Bizlerde Akçadağ olarak seçimlerde en iyi şekilde başarıyla kazanacağımızı söyledik" diye konuştu.

Kaynak: İHA