Akçadağ’da 66 kilometre grup yolu çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Akçadağ'da gerçekleştirdiği yeni yol açma, bakım, onarım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Akçadağ’da 66 kilometre grup yolu çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Akçadağ'da gerçekleştirdiği yeni yol açma, bakım, onarım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 66 kilometrelik grup yolunda Kağıt Fabrikası, Cezaevi, Eğin, Esenli, Karamağara, Ancar, Resuluşağı, Aliçeri, Seyir Terası ve Levent yolu üzerindeki çalışmalar tamamlandı.

Akçadağ'da yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ'da asfalt serimi yapılan 725 kilometrelik yolun uluslararası standartlardaki yolları andırdığını ifade etti. İlçe belediyelerdeki yollarda yüzde 80 civarında asfaltlama yapıldığını söyleyen Başkan Gürkan, kalan bölümlerin de ilerleyen süreçte tamamlanacağını söyledi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Hakan Demir, yol genişletme çalışmalarını tamamladıklarını söyleyerek, "Yol genişletme çalışmalarımızı tamamladıktan sonra, yama çalışmalarımızı yaptık. İki kat kaplamamızı yaparak halkımızın hizmetine açtık. Ilıcak ile Yukarı Örüçkü arasında, Keklik Pınarı ile Ilıcak arasındaki yollarımız arasındaki birinci kat asfalt çalışmalarımız tamamlandı. Bu çalışmaların sonucunda Akçadağ'da şu anda Büyükşehir uhdemizde olan yollardan asfaltsız yol bırakmamış durumdayız. Çalışmalarımız aynı hızla devam ediyor. İlçe belediyesinin sorumluluğunda olup, onların erişemediği yollarda da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Gürkan ve ekibine çok teşekkür ediyorum"

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören de yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak, "Akçadağ ilçemize birtakım incelemelerde bulunmak üzere geldik. Üzerinde bulunduğumuz yol ile birlikte, Akçadağ'da, Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olup olmamasına bakılmaksızın Akçadağ'da bütün yollarda izleri olmuş. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Tüm belediyelerimizin ve özellikle Büyükşehir Belediyesi" nin tarlada izi var. Biz şimdi bu izi sürüyoruz. İnşallah harman günü de bunun karşılığını alacağız. Çok güzel hizmetler, çok güzel çalışmalar yapılmış. Akçadağ üzerinde yaklaşık 725 kilometre yol çalışması yapılmış. Gerçekten çok kıymetli bir değer. Ben başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'a ve kıymetli ekibine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir uhdesindeki tüm yollar asfaltlandı"

Akçadağ ilçesine yapılan yatırımlardan bahseden Başkan Gürkan, "Yapılan çalışmaları yerinde görmek maksadıyla, çalışmaların sürecini takip etmek amacıyla Akçadağ ilçemize geldik. Burada grup mahalle yolları uluslararası, şehirlerarası yollar gibi yapılmış. Bu çalışmalarımızı yapan arkadaşlara teşekkür ederken şunu ifade etmek istiyorum. Akçadağ'da 725 kilometre asfalt serimi yapılmıştır. 460 kilometre asfalt bakım ve onarımı yapılmıştır. 18 kilometre asfalt yama yapılmıştır. 45 kilometre yeni yol açılmıştır. 57 kilometre yol genişletilmiştir. Stabilize yapılan yol 57 kilometre. Sanat yapıları; 1 köprü, 1 menfez. 3 kilometre taş duvar, 110 bin metrekare kilit taş, 309 kilometre içme suyu, 138 kilometre kanalizasyon atığı, 15 adet su deposu, arıtma tesisi, 70 kilometre sulama borusu, 7 kilometre su kanalı, 49 adet sondaj ve 8 adet de fosseptik çukuru yapılmıştır. Ayrıca Ören Meydanı'nın düzenlemesi yapılmıştır. Ağaç dikimleri yapıldı. Akçadağ Kültür Merkezi yapıldı. Diğer kültür merkezlerinin tadilat, bakım ve onarımları yapıldı. Eski okulların kültür merkezine dönüştürülmesi geçekleştirildi. Akçadağ'da cami inşaatlarından tutun geçici iş yerlerine kadar birçok çalışma Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılarak hizmete sunulmuştur. Bu çalışmalarımızı "Durmak Yok Yola Devam" düsturuyla, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle "Yol Medeniyettir" anlayışıyla yapıyoruz. Şu anda 13 ilçemizde 718 mahallemizde ve bin 500 mezramızda asfaltsız yer kalmamıştır. Büyükşehir uhdesindeki tüm yollar asfaltlandı. İlçe belediyelerdeki yolların da yüzde 80'i bazı yerlerde yüzde 95'inde asfaltlama yapıldı. Kalan yerlerdeki eksiklikler de önümüzdeki süreçte tamamlanacaktır. Bu çalışmalarımızı yapan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığımıza ve tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akçadağ’da 66 kilometre grup yolu çalışması

Akçadağ’da 66 kilometre grup yolu çalışması

Akçadağ’da 66 kilometre grup yolu çalışması

Akçadağ’da 66 kilometre grup yolu çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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