Akçadağ’da asfaltlama çalışmaları sevindirdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçe merkezinde asfaltlama çalışmaları yaptı. Altyapı ve doğal gaz eksikliklerinin giderildiği bazı noktalarda üst yapı çalışmaları ise bu yıl tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Başpınar, Doğu, Aktepe, Kültür Mahalleleri ile Kotan Gölü yolunda 2.6 kilometrelik asfalt çalışması yaptığı bildirildi. Mahallelerinde yapılan asfalt çalışmasını değerlendiren Doğu Mahalle Muhtarı Turgay Güneş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Doğu Mahallesinin sorunlarına duyarlılık gösterdiğini belirterek, "Başkanımız hizmet taleplerimize ilgi gösterdi ve sorunların çözümü için hareket geçti. Ulaşım anlamında yol sorunlarımız kısa bir sürede çözüldü. 4-5 sokağımızın sorunları çözüldü. Finişerle kaliteli bir serim yapıldı. Emek ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum" dedi. Yapılan altyapı çalışmalarından sonra yollarda toz ve topraktan geçilmediğini belirten Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız sorunlarımızı yerinde gördü. Çözümü için gerekli talimatları verdi ve çok kısa bir sürede yollarımız pırıl pırıl bir hale getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a bu gayretlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çok kaliteli asfalt çalışması yapıldığını vurgulayan Aktepe Mahalle Muhtarı Aydın Coşkun da, "Ulaşım anlamında mahallemizin bütün sorunları çözüldü. Bu tablonun oluşmasında emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA