İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Akçadağ’da Boyraz güven tazeledi

Akçadağ’da Boyraz güven tazeledi

Akçadağ Ziraat Odası'nda yapılan olağan genel kurulda iki listeyle seçime gidildi.

Akçadağ’da Boyraz güven tazeledi

Akçadağ Ziraat Odası Başkanlığına Süleyman Boyraz yeniden seçildi.

Akçadağ Ziraat Odası'nda yapılan olağan genel kurulda iki listeyle seçime gidildi.

Delegelerden 39'unun oyunu alan Süleyman Boyraz yeniden Akçadağ Ziraat Odası Başkanı seçildi. Diğer liste ise 37 oy aldı, 1 oy ise boş çıktı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.