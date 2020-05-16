Akçadağ’da CASA şehitleri anıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 19 yıl önce CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 bordo bereli subay için kazanın yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Korona virüs salgını nedeniyle sade bir şekilde gerçekleştiren anma programına Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağ Emniyet Müdürü Mustafa Tunç, İlçe Jandarma Komutanı Halil Pehlivan ile ilçe müftüsü katıldı. Anma programı şehitlik anıtına karanfil konmasının ardından şehitler için Kur'an tilaveti okunarak ve dualar edilerek son buldu.

Kaynak: İHA