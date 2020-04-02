Akçadağ’da fidanlar toprakla buluştu

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde 500 fidan toprakla buluştu.

Bahadır gelmesi ile birlikte ağaçlandırma çalışmasına hız veren Akçadağ Belediyesi bu kapsamda ilçenin tarihi ve turistlik yeri olan Levent vadisinde fidan dikimi gerçekleştirdi.Belediye ekipleri tarafından her yıl binlerce turistin uğrak yeri olan vadide başlayan fidan dikim çalışmaları, korona virüs nedeniyle sosyal mesafe konularak gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık'ın koordinesinde 500 fidan toprakla buluşturulurken, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, baharın gelmesi ile birlikte ilçede yeşillendirme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Kaynak: İHA