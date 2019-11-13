Akçadağ’da öğrenciler fidan dikti

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde Şehit Alper Güde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesine fidan dikti.

Akçadağ ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Alper Güde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okul bahçesinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Okul yönetimi tarafından temin edilen onlarca fidanı toprakla buluşturan öğrenciler dikilen fidanları da suladı.

Kendi elleriyle fidan diken öğrenciler okul yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: İHA