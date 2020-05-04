Akçadağ’da trafik bilgilendirmesi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle ilçe uygulama noktasında vatandaşları hem sağlık, hem trafikte kurallara uyma konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Trafik kazalarına, trafik konusunda yaşanan olumsuzluklara ve bunların çözüm yollarına dikkat çekmek, trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların kurallara uymaları yönünde farkındalık oluşturmak, kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor.

Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası nedeniyle ilçe uygulama noktasında vatandaşları hem sağlık, hem trafikte kurallara uyma konusunda bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca vatandaşlara evlerde olunan bu zor günlerde trafik kurallarını unutmamaları için broşürler dağıtılıyor.

Kaynak: İHA