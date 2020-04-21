Akçadağ’ın Küçükkürne Mahallesi’nde karantina kaldırıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde sürenin dolması ve şüpheli vakaya rastlanmaması nedeniyle karantina kaldırıldı.

Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçeye bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde korona virüs salgını nedeniyle 7 Nisan 2020 tarihinde alınan karantina kararı 21 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona erdirildi.

Karantina kararı ile ilgili olarak valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahallesi'nde korona virüs salgını nedeniyle, 07 Nisan 2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan karantina kararının, mahallede yapılan sağlık taraması neticesinde şüpheli vakaya rastlanmaması nedeniyle 21 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi

Kaynak: İHA