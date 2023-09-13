Akçağlan mahalle halkı endişeli

Eskişehir'de bir sokakta bulunan boş arsanın geri dönüşüm işleri tarafından tedbir almadan kullanmasını mahalle sakinlerinin sağlığını tehlikeye atıldığı ve kötü kokuya neden olduğu belirtildi.

Eskişehir, Odunpazarı ilçesi Akçağlan Mahallesi Boyacılar sokakta bulunan geri dönüşüm işlerinin, sokağa gelişi güzel atıkların toplaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar ve Mahalle Muhtarı Ali İrfan İbiş, bu geri dönüşüm işlerinin sokaktaki arsayı atık toplama merkezi olarak kullanmasından rahatsız olduklarını dile getirirken, kötü koku ve sokaklardaki sineklerin artışının nedenin bu olduğunu ifade ettiler. Bu sorunu yeklilere bildirdikleri onlardan çözüm beklediklerini söyledi. İbiş, şehrin göbeğindeki bir mahalleye böyle kötü bir görüntünün yakışmadığı yanı sıra bu pisliğin mahallede yaşayan vatandaşlar olarak bundan rahatsızlık duyduklarını belirti. İbiş,"Akçağlan mahallesi Boyacılar sokakta ki boş arsayı atık maddeleri toplamak için kullanılıyor. Şehrin ortasındaki bir mahalleye yakışmayan bir görüntü, mahallenin sağlığını tehdit eden bir durum var. Kim ilgilenecek ise acele bu pisliğe ve sağlığı tehdit eden görüntüye acil çözüm bulsunlar. Pislikten, kokudan ve bunlardan kaynaklı mahalledeki sineklerin artışı da bu pislikten olduğunu düşünüyorum. Burada yaşayan vatandaşlar, her gün şikâyet için geliyor. Biz yetkililere bildik çözüm bekliyoruz" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)