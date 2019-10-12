Akçakale ve Ceylanpınar’da tüm okullar 3 gün tatil edildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçesinde tüm okullar, Suruç ve Birecik ilçesinde ise bazı okullar 3 gün süreyle tatil edildi.

Şanlıurfa Valiliğinden eğitime ara verilmesi ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimize bağlı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda, Suruç ilçesinde Mürşitpınar İlk/Ortaokulu, Çaykara İlk/Ortaokulu, Küçük Kendirciler İlkokulu, Eğrice İlk/Ortaokulu, Çengelli İlk/Ortaokulu, Aşağı Oylum İlkokulu, Dolaş İlk/Ortaokulu, Dikmetaş İlkokulu, Fıstıklı İlkokulu, Kesmecik İlkokulu, Şakir Şimşek İlk/Ortaokulu, Tavşan İlkokulu, Yolaklı İlkokulu, Binatlı İlkokulu ile Birecik ilçesinde Çiçekalan İlkokulu, Duyduk İlk/Ortaokulu, Konak İlkokulu, Sakaltutan İlkokulu, Yukarı İncirli İlkokulu, Düzlüce İlkokulu, Aşağı Karkutlu İlkokulu, Göktepe İlkokulu, Bilekli İlk/Ortaokulu, Güvenir İlkokulu, Eşmeler İlkokulu ve Akarçay İlkokullarında 14-15-16 Ekim 2019 tarihlerinde üç (3) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA