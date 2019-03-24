Akçakale'de, 3 PKK'lı terörist yakalandı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında, terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerinde 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin Suriye'den Türkiye'ye geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır hattında çalışma başlatan ekipler, Suriye'nin Telabyad bölgesinden kaçak olarak Türkiye'ye geçen 3 teröristi yakaladı. Gözaltına alınan ve üzerlerinde 3 uzun namlulu tüfek ele geçirilen PKK/PYD'li teröristler sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DHA