Akçakale'de yakalanan 3 terörist adliyede
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında, uzun namlulu tüfekleriyle yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 terörist,...
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında, uzun namlulu tüfekleriyle yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 terörist, adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 3 kişi, sınır hattında yakalandı. Yanlarındaki uzun namlulu 3 tüfekle yakalanan kişilerin, yapılan incelemede, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan teröristler M.E., Z.D. ve Ö.S., güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.
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DHA
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