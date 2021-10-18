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Akçakent ne demek, TDK'ya göre Akçakent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akçakent kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akçakent ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akçakent nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akçakent kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akçakent ne demek, TDK'ya göre Akçakent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akçakent ne demek? Akçakent TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Akçakent kelimesi. Peki Akçakent ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akçakent nedir, Akçakent kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AKÇAKENT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akçakent kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Akçakent kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kırşehir iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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