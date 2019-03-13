Akçakoca’da Bilim evi törenle açıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Bahaettin Güçlü ortaokulanda bilim evinin açılışı yapıldı.

Bahaettin Güçlü Ortaokulu Bilim Evinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve eşi Nilay Koyuncu Yemenici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer, okul ve daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "Tüm çaba ve gayretlerimiz çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamaktan ibarettir. Çocuklarımızın iyi ve erdemli bireyler olarak yetişip ülkemize faydalı hizmetler de bulunmalarını sağlamak adına mücadele ediyoruz. Asıl gerekli olan insana yatırım yapmaktır. Önemli olan geleceğe yatırım yapmak ve geleceği inşa etmektir. Bundan sonra çocuklarımız bilim evinde hayatın kaynağı suyu, bir diğerinde ise astronomiyi gözlemleyerek öğrenecek. Günlük yaşantımızda farkında olmadığımız bilimin neleri şekillendirdiğini bu tür kurulan ve oluşturan yerlerde çocuklarımız yaşayarak öğrenecek. Bilim evleri ve merkezleri, gençlerimize ve çocuklarımıza bilim ve teknoloji ile ilgili birçok deney ünitesi sunarak farklı bir deneyim kazandıracaktır" dedi.

Başkan Yemenici'nin konuşmasının ardından İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk'de öncelikle Bilim Evi'nin hayırlı uğurlu olmasını diledi ve "Geleceğimizin Türkiye'sini emanet edeceğimiz sevgili yavrularımızın daha donanımlı, daha bilgili, çağı daha yakından okuyabilen, tanıyabilen, yaşayabilen gençlerimizin yetişmesine önemli bir zemin ve önemli bir katkıda bulanacağına inancımız tamdır" ifadesine yer verdi.

Gerçekleşen konuşmaların ardından Bilim Evinin açılış kurdelesi kesildi ve bilim çalışmalarını içeren öğretici tüm üniteler tek tek gezildi.

Kaynak: İHA