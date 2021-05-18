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Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kademeli normalleşmenin gelmesiyle sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girerek sahilde güneşlendi.

Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesiyle Batı Karadeniz'in önemli turizm bölgelerinden Akçakoca'daki sahillerde hareketlilik başladı.

Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, mavi bayraklı Çuhallı Plajı'nda denize girdi.

Sahilde güneşlenen vatandaşlar, plaj voleybolu oynayarak güzel havanın tadını çıkardı.

Bölgede etkili olan sıcak havaların bir hafta daha süreceği öğrenildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu

Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu

Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu

Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu

Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu

Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu

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