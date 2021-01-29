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  3. AKÇAL Fırın nesillerdir süren tecrübesiyle Pendik'te hizmet vermeye devam ediyor!

AKÇAL Fırın nesillerdir süren tecrübesiyle Pendik'te hizmet vermeye devam ediyor!

1967 yılından bu yana süregelen hizmeti ve çeşitli unlu mamulleriyle vatandaşlara ürünü iyi kalite ve uygun fiyatlarla sunma amacı taşıyan AKÇAL Fırın’ın yeni şubesi Pendik Alt Kaynarca’da hizmete girdi.

AKÇAL Fırın nesillerdir süren tecrübesiyle Pendik'te hizmet vermeye devam ediyor!

Yaklaşık 50 senedir devamlılık sağlayan bir gelenekle unlu mamul üretim, dağıtım ve satış alanında her daim ileriyi hedefleyen AKÇAL Fırın’ın yeni şubesi Pendik Alt Kaynarca hizmete başladı.

Pendik Batı mahallesinde 1967 yılında kardeş ortaklığıyla açılan ve yaklaşık 50 yıldır devam eden bu meslek, günümüzde üçüncü nesil olarak genç girişimcilerle Pendik’in Alt Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde Bademlik Gülbeten Hatun Cami karşısında açılan yeni şubesiyle vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor.

AKÇAL Fırın nesillerdir süren tecrübesiyle Pendik'te hizmet vermeye devam ediyor!

50'YE YAKIN ÇEŞİTLİ EKMEK ÜRETİLİYOR

13 Ocak’ta açılışı gerçekleştirilen AKÇAL Fırın gerek 50’ye yakın çeşitli ekmek üretimiyle gerek pasta ürünleriyle bölge halkının taleplerine göre ürünlerini vatandaşların beğenisine sunuyor. Haftanın tüm günü sabah saat 05.30’dan akşam 22.00’ye kadar açık olan AKÇAL Fırın, eğitimli usta kadrosu ve özverili çalışma disipliniyle geleceğe ışık tutmayı sürdürüyor.

AKÇAL Fırın nesillerdir süren tecrübesiyle Pendik'te hizmet vermeye devam ediyor!

''SÜREKLİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ''

Yavuz Selim Akçal ve Muhsin Yılmaz Akçal ile birlikte fırının ortaklarından olan 30 yaşındaki Endüstri Mühendisi Efe Öztürk yaptığı konuşmada ‘’50 senedir gelen bir gelenek var. Bizden önceki neslin bize verdiği tecrübe ile bizim gençliğimizin enerjisini birleştirerek en iyi ve en kaliteli şekilde güler yüzle sürekli müşteri memnuniyeti diyerek bölgede inovatif bir proje ile ilerlemek istiyoruz.’’ dedi.

AKÇAL Fırın nesillerdir süren tecrübesiyle Pendik'te hizmet vermeye devam ediyor!AKÇAL Fırın nesillerdir süren tecrübesiyle Pendik'te hizmet vermeye devam ediyor!AKÇAL Fırın nesillerdir süren tecrübesiyle Pendik'te hizmet vermeye devam ediyor!

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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