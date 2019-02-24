Akçaray halkı memnun etmeye devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat ayında faaliyete geçen Akçaray ikinci etabı hizmete geçtiği 10 günde beklenenin üzerinde yolcu taşıyarak vatandaşları memnun etmeyi başardı.

Şubat ayı itibari ile faaliyete geçen Sekapark - Plajyolu tramvay etabı yolcular tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 10 günlük süre zarfında toplamda 3 yeni istasyondan, 25 bin yolcu iniş biniş yapıldı. Vatandaşlar yapılan hizmetin yerinde ve zamanında olmasından dolayı büyük kolaylık sağladığını ifade etti. 2'nci Etap açıldığı günden bugüne gerek istasyonların çevresinde bulunan okullara giden öğrencilerin gerekse Seka Devlet Hastanesine gitmek isteyen yolcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı. UlaşımPark'ın işletmesini yürüttüğü Akçaray tramvay hattı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Halkın severek kullandığı tramvaylar yeni hattın açılması ile birlikte yolculuk sayılarının artmasını sağladı.

Yeni hat açılmadan önce gidiş dönüş 15 kilometrelik hatta vatandaşlara hizmet veren Akçaray, yeni hat ile birlikte toplamda gidiş-dönüş 18 kilometre uzunluğa erişti. Bu sayede vatandaşlara olan hizmet ağı da genişledi ve yolcu memnuniyeti üst seviyelere çıkarıldı. Okullar bölgesinde eğitim gören öğrenciler, Sekapark-Plajyolu Akçaray hattının açılması ile okullarına ulaşımlarının çok rahat olduğunu kaydetti. Zaman kaybetmeden evlerinden okullarına gittiklerini ifade eden öğrenciler, bu sayede güvenilir, konforlu ve hesaplı şekilde ulaşım sağladıklarının altını çizdi. Seka Devlet Hastanesi'ne giden hasta ve hasta yakınları da eskiden ya özel arabaları ile ya da otobüslerle ulaşım sağladıklarını kaydederek, açılan yeni tramvay hattı ile çok rahat bir şekilde hastaneye ulaşabildiklerini kaydetti.

Kaynak: İHA