Akciğer kanserine yakalanmıştı! Ameliyata alınan Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu belli oldu!

Akciğer kanserine yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan'ın son sağlık durumuna dair önemli bir bilgilendirme geldi.

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Akciğer kanserine yakalanmıştı! Ameliyata alınan Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu belli oldu! 1

Geçtiğimiz haftalarda akciğer kanserine yakalandığını duyuran sunucu Armağan Çağlayan dün ameliyata alındı.

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Akciğer kanserine yakalanmıştı! Ameliyata alınan Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu belli oldu!
Akciğer kanserine yakalanmıştı! Ameliyata alınan Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu belli oldu!
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