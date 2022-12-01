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Akciğer kanserine yakalanmıştı! Ameliyata alınan Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu belli oldu!
Akciğer kanserine yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan'ın son sağlık durumuna dair önemli bir bilgilendirme geldi.
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