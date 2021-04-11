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Akdamar Adası havaların ısınmasıyla ziyaretçi akınına uğradı

Van'da yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe bürünerek ziyaretcilerin akınına uğradı.

Akdamar Adası havaların ısınmasıyla ziyaretçi akınına uğradı

Van'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan içinde  de tarihi  akdamar kilisesi olan  Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ziyaretcilerin akınına uğruyor.

Çiçek açan badem ağaçlarıyla birlikte pembe ve beyaza bürünen Akdamar Adası, ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor. Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile doyumsuz bir manzara oluşturdu. Yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Akdamar Adası'nda Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan kilise ile ada genelinde bulunan badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ada farklı bir güzellik kazandı.

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"TARİHİ AKDAMAR ADASINA ZİYARETCİ AKINI"

İlkbaharda ziyaretçi sayısında artış yaşanan Gevaş ilçesi sınırlarındaki ada ve üzerinde bulunan Akdamar Kilisesi, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor. Gölün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşen ada ve üzerindeki tarihi kilise, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında HES koduyla adaya alınan misafirler, Akdamar Adası'na herkesin uğraması gerektiğini söylediler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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