Akdamar Adası’nda ‘Badem Çiçeği Festivali’ talebi

Doğa Gözcüleri Derneği, Van'ın en önemli tarihi, turistik değerlerinden olan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bahar mevsiminde "Badem Çiçeği Festivali" düzenlenmesi talebinde bulundu.

Gevaş ilçesi sınırlarındaki Akdamar Adası, ilkbaharda badem ağaçlarının çiçek açıp yeşile bürünmesiyle ziyaretçi akınına uğruyor. Adada bulunan badem ağaçlarının güzelliğine dikkat çeken Doğa Gözcüleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, talepte bulundukları Badem Çiçeği Festivali'nin adanın ve badem ağaçlarının bakımına ciddi katkı sağlayacağını belirtti. Doğa Gözcüleri Derneği Başkanı ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Akdamar Adası'nda badem çiçeklerinin açtığı dönemde festival düzenlenmesiyle doğaseverler ve doğa fotoğrafçılarının bölgeye çekilebileceğini ifade etti. Sarı, "Bademlerin çiçek açma zamanı Van'da doğa ve fotoğraf tutkunları tarafından heyecanla beklendiği kadar ulusal çapta da her zaman haber değeri taşıyan bir olaydır. Çünkü hemen birkaç kilometre ötesinde, karla kaplı dağlara karşı dünyada eşine az rastlanan bir zıtlık içinde açar badem çiçekleri. Diğer bir ifadeyle bu görüntüler zıtların birlikteliğidir bir anlamda" dedi.

Adada bulunan badem ağaçlarının göl çevresindeki tepeler henüz karlıyken çiçek açmasının çok önemli bir olay olduğunu dile getiren Sarı, "Bu yüzden adada bulunan kilisenin restore edilmesi, son yıllarda yılda bir kez olsa da ayine açılması Van'ın turizmine ciddi katkılar sağlamıştır. Ancak Akdamar Adası'ndan halen yeterince yararlandığımız, marka değerini gelire dönüştürdüğümüz söylenemez. Adada bulunan badem ağaçlarının göl çevresindeki tepeler henüz karlıyken çiçek açması çok önemli bir olaydır" diye konuştu.

Düzenlenecek festivalin bölgeye ciddi bir katkı sunacağını vurgulayan Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akdamar Adası, Badem Çiçeği Festivaliyle hem turizm mevsimini biraz öne almış oluruz, hem de adanın bilinirliğini Van'ın turizm değerinde daha çok kullanmış oluruz. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başta olmak üzere Van'ın doğal değerleriyle ilgili yaklaşık 10 yıl önce başlatılan festivaller, hem doğal değerlerimizin hem de Van'ın tanıtımına çok ciddi katkı sağlamıştır. Bu festivalleri Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali'nin eklenmesi zamanı gelmiştir. Festivalin adanın ve badem ağaçlarının bakımına da ciddi katkı sağlayacağı unutulmamalıdır."

Kaynak: İHA