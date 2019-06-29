Akdamar Adası'nda çok dilde konser

VAN'da, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesindeki Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından, "Urartu'dan Avrupa'ya Melodiler" temalı Akdamar Adası'nda organize edilen konserde, birçok dilde şarkı seslendirildi.

Gevaş İlçesi'nde bulunan ve adayla aynı adı taşıyan Akdamar Kilisesi önünde Van TSO Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi organizasyonuyla "Urartu'dan Avrupa'ya melodiler" temalı konser verildi. Konseri, dinlemek için vatandaşlar saatler öncesinden teknelerle adaya geldi. Tarihi Akdamar Kilisesi önünde Anka Müzik Topluluğu tarafından verilen konserde birçok dilde şarkı seslendirdi. Konserin başlamasıyla birlikte tarihi Akdamar Kilisesi, müzik sesleriyle yankılandı. Ücretsiz olan konseri yüzlerce kişi izledi.

Konser öncesi konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'ın tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirterek, "Kentimize ve bölgemize türküler, halaylar, dostluk, kardeşlik, barış ve hoşgörü yakışır. Bu akşamki konserin de bu anlayışa hizmet edeceğine inanıyorum. Konserin birliğimize, beraberliğimize ve dostluğumuza vesile olmasını diliyorum" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise Van'ın dünyadaki en güzel şehirleri arasında bulunduğunu aynı zamanda dünyanın en güzel noktası olduğunu söyledi. Berger, "Burada sizlerle birlikte olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Buradaki birlikteliğimiz aynı zamanda kültür birlikteliği" diye konuştu.

BÜYÜKELÇI BERGER HALAY ÇEKTİ

Konseri dinlemeye gelenler ise böyle tarihi bir yerde birçok dilde müzik dinlemenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Konser sonrası AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, vatandaşlarla birlikte halay çekti.

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DHA