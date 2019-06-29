Akdamar Adası’nda çok dilli konser

Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından "Urartu'dan Avrupa'ya Melodiler" temasıyla çok dilli konser organize edildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde yer alan Akdamar Adası'nda düzenlenen konserde, Anka Müzik Topluluğu tarafından Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, İspanyolca, İngilizce, Yunanca, İbranice, Latince ve Ermenice başta olmak üzere 20 dilde şarkılar seslendirdi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, kamu kurum ve kuruluş amirlerinin de katılım sağladığı konserde yüzlerce kişi, tarihi kilise önünde farklı dillerde şarkılar dinlemenin keyfini yaşadı.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva'nın teşekkür konuşmasının ardından kürsüye çıkan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentte uzun yıllardır AB ile ilişkiler çerçevesinde çeşitli projeler gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Van, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış önemli bir kenttir. Kentimize ve bölgemize türküler, halaylar, dostluk, kardeşlik, barış ve hoşgörü yakışır. Bu akşamki konserin de bu anlayışa hizmet edeceğine inanıyor, konserin birliğimize, beraberliğimize ve dostluğumuza vesile olmasını diliyorum" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Van'ın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Bu etkinlikte kültür birlikteliğine dahil olduğunu dile getiren Berger, "Bizi birleştiren şey kültür ve müziktir. Umuyorum bu akşamki gibi birçok etkinliğimiz daha olacak. AB Bilgi Merkezleri, Avrupa Birliği'ne, Türkiye'ye, birlikteliğin ne anlama geldiğini gösteriyor" diye konuştu.

Konserin bitiminde ise Berger ve davetliler halay çekti.

Kaynak: İHA